Leandro Rocha, o Boneco, é o último eliminado do BBB 26 (Globo), com 52,19% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite deste domingo (19). Milena Moreira (43,30%) e Ana Paula Renault (4,51%) disputaram a berlinda com o brother.
O baiano não foi escolhido pelo público ao passar pela casa de vidro do Nordeste e encarou cinco dias dentro do quarto branco antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.
Boneco recebeu 50,01% dos votos únicos, ante 44,98% de Milena e 5,01% de Ana Paula. Já no voto da torcida, o eliminado recebeu 57,28% dos votos, enquanto a recreadora infantil foi votada por 39,39% do público e a mineira por 3,33%.