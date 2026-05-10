Fotografia restaurada e original divulgadas por Leonardo e por fãs da dupla (Reprodução/Redes sociais)\nAntes da fama, Leandro e Leonardo ajudavam o pai em uma fazenda de tomate como meeiros, em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Uma fotografia divulgada pelo próprio cantor, segundo a assessoria de Leonardo, mostra a rotina de Luís José da Costa e Emival Eterno da Costa, nomes de registros da dupla, na lavoura. A relíquia realembra a origem humilde dos sertenejos goianos (veja foto acima).\nO registro mostra um dia comum na colheita do fruto na fazenda, atividade que marcou a juventude dos irmãos antes da mudança definitiva para Goiânia em busca do sonho artístico.\nNa fotografia, Leandro aparece à esquerda, com uma das mãos dentro de uma caixa de tomates e a outra apoiada na cabeça de um colega. Leonardo está ao lado do irmão, com o braço apoiado em suas costas e a outra mão no quadril, em pose descontraída.