Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), Leandro Rocha se sentiu mal no BBB 26 e pediu atendimento médico. Na sala da casa, apertou o botão do confessionário ao reclamar de dores aparentemente no peito.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nDepois de algum tempo, ele entrou no confessionário e não saiu mais. Uma voz da produção avisou aos demais competidores que o brother estava bem e que recebia medicação. O real problema de saúde não foi revelado.\nSamira é eliminada do BBB 26 com 51,24% dos votos\nChaiany entra na mira de Virginia para futuras parcerias no BBB 26\nAna Paula troca Samira por Juliano em seu pódio\nAté então, muita gente pelas redes sociais começou a suspeitar de que ele iria desistir, já que o botão do confessionário fica próximo ao botão da desistência.