A partir deste domingo (22), a pequena cidade de Assis, na Itália, na Úmbria, vai concentrar, durante um mês, a maior parte das atenções dos peregrinos católicos de todo o mundo. Até o dia 22 de março, pela primeira vez na História, os restos mortais de São Francisco de Assis serão expostos, de forma prolongada e completa, aos fiéis de uma das figuras mais populares da Igreja Católica. Sob uma redoma de vidro, o público poderá ver de perto todos os ossos do homem que inspirou uma das ordens religiosas mais influentes do mundo e não apenas pequenas relíquias, como comumente acontece. Um agendamento de visitas à Basílica de São Francisco, segundo informações do Vaticano, já tem mais de 350 mil pessoas inscritas para o evento, que celebra os 800 anos da morte do santo.\nEssa força simbólica, que vem desde a Idade Média e mostra fôlego para continuar sendo duradoura, não surgiu à toa. A biografia do jovem Francisco, um rapaz nascido em família abastada e que renunciou à riqueza e aos prazeres da carne para se dedicar à caridade, é surpreendente e, exatamente por isso, fascinante. Ele é considerado uma das figuras da Igreja que melhor incorporaram os ensinamentos de Jesus Cristo, sendo referenciado até hoje por essa semelhança pela própria Santa Sé, que não raramente o nomeia como “alter Christus”, numa imagem de proximidade estreita com o Nazareno. Essa associação ficou ainda mais sólida em razão de as próprias chagas de Cristo terem surgido no corpo de São Francisco, fenômeno milagroso que a Igreja designa como “Estigmas de São Francisco”.