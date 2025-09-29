Apesar de trajetórias distintas, Lenine e Zeca Baleiro são artistas de palco intensos, que costumam transformar o show em experiência sensorial. É a potência desses dois criadores que dá o tom da edição deste mês do Flamboyant In Concert, no dia 30, a partir das 19h30, no Deck Parking Sul do Flamboyant Shopping. Poesia nas letras, experimentação sonora e independência artística se encontram em uma noite que promete ser uma das mais marcantes da temporada.\nLenine será o primeiro a subir ao palco e, na sequência, Zeca Baleiro apresenta um show que reúne seus maiores sucessos. Ao olhar para os 20 anos de sua estreia fonográfica, Zeca reflete sobre sua permanência. “Eu acho um pouco difícil mensurar essas coisas, mas eu cheguei num momento de mercado favorável, num tempo em que as pessoas estavam ávidas por uma música permeada de mais brasilidade. Acho que ter trabalhado muito, diversificado as atividades, feito disco de samba, de eletrônico, de tudo, ajudou a expandir o meu trabalho e a fazê-lo permanecer”, afirmou em entrevista ao POPULAR.