Êta Mundo Melhor!\nCandinho comemora com Dita o convite de Adália para a amada cantar no teatro. Ernesto e Sandra chegam de viagem. Candinho ensina Samir a andar de bicicleta, e Simbá sente ciúmes. Quincas confirma para Sônia que decidiu ser padre após ser dispensado por ela. Estela lamenta o sofrimento de Anabela. Zulma garante a Carmem que afastará Dita de Candinho. Túlio examina Anabela. Sabiá flagra Asdrúbal próximo de Zenaide. Dita tem uma visão com Zulma enquanto se olha no espelho.\nDona de Mim\nSamuel sonda Filipa sobre seu acidente. Nina diz a Jaques que terminou o namoro com Danilo. Leo pergunta a Danilo se Jaques está adulterando a medicação de Filipa. Marlon revela a Leo que sente vontade de se reaproximar dela. Leo convence Filipa a testar o uso dos remédios dados por Danilo. Ayla apresenta a fábrica para Sônia e Kazue. O Juiz Montes avisa a Vivian que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda de Sofia. Jaques oferece sua casa para abrigar Sônia e Kazue, e Ayla se incomoda. Maria Rita visita a mansão, e não consegue falar com Filipa. Leo e Filipa se unem para confrontar Samuel e Jaques.