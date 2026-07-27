Antes de ganhar concreto, madeira, aço, vidro ou tinta, toda obra nasce de um traço. É justamente esse gesto inaugural que Leo Romano escolheu transformar em exposição e, agora, em endereço permanente. Ao inaugurar a Leo Romano Galeria de Arte e Design nesta terça-feira (28), localizada no Setor Sul, o arquiteto, designer e artista visual abre ao público uma nova etapa da própria trajetória, sintetizada em Travessia, mostra que percorre três décadas de criação.\nMais do que uma retrospectiva, a exposição propõe uma leitura do processo criativo do arquiteto. O percurso acompanha o nascimento das ideias e revela como um mesmo desenho atravessa diferentes linguagens até se transformar em matéria. Há desenhos, pinturas, esculturas, mobiliário e objetos de design. “A mostra fala exatamente de como o desenho perpassa pelo meu trabalho em vários momentos: na arquitetura, no design e também nas artes visuais”, resume Leo.