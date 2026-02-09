-Vídeo Léo (1.3372307)\nO cantor Léo Santana, que se apresentou pela primeira vez no pré-Carnaval de Goiânia, fez um post emocionante nas redes sociais após o show. Na publicação, o artista, conhecido como ‘O Gigante’, destacou que mais de 80 mil pessoas curtiram a folia ao som de sua música, com “gente do início ao fim da avenida pulando, vibrando, vivendo” (assista acima).\nO que aconteceu hoje tem um significado pra mim que talvez vocês ñ entendam e nem conseguem dimensionar”, escreveu o cantor.\nA apresentação aconteceu neste sábado (7). À frente do trio elétrico, Léo Santana entrou em cena às 16h45 e comandou a festa na Avenida 85 com o pagodão que o consagrou, embalando o público ao som de músicas como 'Desliza', 'Zona de Perigo' e 'Perna Bamba'.\nCom 'Desliza' e hits do Parangolé, Léo Santana agita pré-Carnaval de Goiânia