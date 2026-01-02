-VÍDEO: Leo Santana surpreende e pede para dono abrir academia em Anápolis para ele treinar no primei (1.3356403)\nMesmo em pleno feriado de ano novo, Leo Santana manteve a rotina de treinos. Antes de subir ao palco na noite de Réveillon em Pirenópolis, o cantor surpreendeu seguidores ao publicar, na quarta-feira (1º), vídeos treinando em uma academia de Anápolis, município da região central do estado, após pedir que o local fosse aberto exclusivamente para ele.\nAs imagens foram compartilhadas nas redes sociais do artista, onde ele aparece treinando membros inferiores com auxílio de um instrutor. Em uma das legendas, Leo escreveu: “1º de janeiro, feriado sem falha” e, em outra, “sempre em busca da simetria”.\nDe Bad Bunny a AC/DC, confira o calendário de shows internacionais de 2026 no Brasil\nJovem viraliza ao quase pisar em churrasco feito na calçada, em Anápolis; vídeo