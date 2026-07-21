A Praça do Coreto, um dos cartões-postais da cidade de Goiás, ganhou dois novos moradores. Sentados entre árvores, livros e visitantes, Leodegária de Jesus e Hugo de Carvalho Ramos deixam de existir apenas nas páginas da literatura para ocupar também o espaço público. As esculturas inauguradas neste mês ampliam um projeto de valorização cultural e convidam moradores e turistas a reencontrarem dois nomes fundamentais das letras goianas.\nAs homenagens integram o projeto Cidade de Goiás, Cidade da Literatura: Revitalização de Espaços Culturais e Intervenções Urbanas, iniciativa que vem transformando a antiga capital por meio da recuperação de áreas históricas e da criação de novos espaços dedicados à cultura. Além das esculturas instaladas na praça, o projeto contempla intervenções urbanas e ações de valorização do patrimônio, como a requalificação da Praça Araguari, que homenageia as tradicionais ceramistas da cidade.