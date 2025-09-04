-LEONARDO (1.3308316)\nO cantor Leonardo publicou um vídeo nas redes sociais em que brinca após derrubar o microfone dentro de um estúdio de gravação (assista acima). Ele escreveu na legenda "dando o meu melhor" e afirmou que a brincadeira "nem é meme". Os seguidores do sertanejo reagiram dizendo que Leonardo é patrimônio cultural e justificaram que o cantor não teve culpa.\nFoi culpa do microfone, ele que virou”, comentou uma seguidora. A culpa foi do microfone quem não aguentou ver você chegar, gato”, escreveu outra. “O tripé se jogou só para o Leo pegar”, afirmou outra.\nO vídeo foi publicado na quarta-feira (3). Nas imagens, é possível ver quando o cantor se aproxima de uma poltrona e do microfone. Ao posicionar o dispositivo para se sentar na poltrona, o microfone tomba e cai no chão. Leonardo até tenta pegar o aparelho, mas sem sucesso.