-Vídeo (1.3418570)\nO cantor Leonardo apareceu brincando com uma funcionária da família após um pedido de folga para acompanhar aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em vídeo compartilhado pela esposa, Poliana Rocha, o sertanejo respondeu de forma bem-humorada à colaboradora: “Só se o Ancelotti tiver te convocado, precisa vir não” (assista acima).\nNo registro, Poliana pergunta à funcionária, identificada como Lud, o que ela havia pedido ao patrão. Em resposta, ela comenta que gostaria de folgar em dias de partidas. “Você vai jogar, por acaso?", respondeu o sertanejo, em clima descontraído.\n-LEONARDO (1.3418717)\nLud então argumenta que precisaria da folga para beber após os jogos. Sem perder o tom bem-humorado, o sertanejo rebate: "Bebe na hora do jogo".\nLeonardo se diverte ao encontrar fã parecido com o filho Zé Felipe; vídeo