-Leonardo canta (1.3357339)
O cantor Leonardo escolheu o hit 'Virtudes e Defeitos' para animar um bar nas Bahamas, onde passa férias com a esposa, Poliana Rocha.O registro foi compartilhado nas redes sociais do casal, que aproveitou o dia de descanso em Rose Island.
No vídeo, a influenciadora mostra o sertanejo cantando ao microfone, enquanto turistas se divertem ao som da canção."Nós estamos aqui numa ilha e olha o que o Leonardo faz", diz Poliana enquanto filma o marido.
Em fotos e vídeos divulgados no Instagram de Leonardo e Poliana, o casal compartilha passeios que estão fazendo durante a viagem. "Foi lindo nosso dia!", disse Poliana, depois de passeio na Rose Island.
Poliana e Leonardo curtindo as férias em Bahamas (Reprodução/ Instagram de Poliana)