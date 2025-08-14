Nem sempre a fama abre todas as portas. Leonardo DiCaprio, 50, precisou lidar com uma situação incomum na madrugada desta quarta-feira (14) em Ibiza, na Espanha, quando foi barrado pela Guarda Civil ao tentar entrar em uma festa para apenas 50 convidados. As informações são do site TMZ.\nTestemunhas afirmam que o ator chegou ao evento -conhecido por receber empresários, celebridades e amigos próximos do anfitrião- e se apresentou aos policiais responsáveis pelo controle de acesso. O agente, no entanto, não teria reconhecido o astro de Hollywood e solicitou a comprovação de sua identidade.\nLeonardo DiCaprio encontra a ministra Sônia Guajajara no Festival de Cannes\n'Titanic' faz 25, volta ao cinema em 3D e quer atrair jovens com feminismo e crítica social\nDe Anitta a Leonardo DiCaprio, famosos reagem à vitória de Lula nas eleições 2022