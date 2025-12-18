Leonardo DiCaprio revelou que nunca voltou a assistir a "Titanic" desde a estreia do filme, em 1997. Em entrevista ao quadro Actors on Actors, da Variety, o ator explicou que não tem costume de assistir nenhuma das produções que participou.\nJennifer Lawrence, que também estava presente, concordou com o ator e disse que ela também não costuma revisitar obras após o lançamento. Mas, a atriz recomendou que ele desse uma chance para 'Titanic'. "Aposto que você poderia o assistir agora. É ótimo."\nDiCaprio ainda falou que o impacto do filme foi algo impossível de dimensionar naquele momento. Com 22 anos à época, ele disse que só percebeu a proporção do fenômeno a partir da reação do público. "As pessoas diziam que era o maior filme de todos os tempos", relembrou.\n'Globo Repórter' revela as tradições e desafios do Sri Lanka