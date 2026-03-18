-Léo doa violão e cabeça de gado para leilão de paróquia (1.3387437)\nA Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Goianésia, na região central de Goiás, recebeu de presente do cantor Leonardo um violão autografado e uma cabeça de gado para o leilão da trezena que homenageia a Nossa Senhora de Fátima, que acontece em maio (assista acima).\n“Nossa gratidão por esse gesto de carinho e solidariedade! Que Deus abençoe abundantemente e que Nossa Senhora de Fátima interceda sempre”, publicou a paróquia nas redes sociais, como forma de agradecimento pela generosidade do sertanejo.\nUm dos membros da paróquia destacou no vídeo que é o primeiro leilão de gado realizado pela Paróquia, ressaltando a presença do cantor. “Ó quem tá participando aqui conosco que vai doar gado também para o leilão. Não é não Léo?”, questiona.