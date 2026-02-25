Após cinco anos na estrada e dezenas de apresentações com ingressos esgotados, o projeto Cabaré, protagonizado por Leonardo e Bruno e Marrone, anuncia sua última turnê pelo Brasil. Estão confirmados oito shows. Em Goiânia, a apresentação será no dia 9 de maio, no Estacionamento do Estádio Serra Dourada.\nNo palco, o público vai conferir uma verdadeira seleção de sucessos que atravessam décadas e ajudaram a construir a trilha sonora de milhões de brasileiros. O repertório inclui clássicos como Viva a Vida, Telefone Mudo, Boate Azul, Garçom, Dama de Vermelho, Amor de Primavera, Andorinhas e Eu Não Sou Cachorro, Não.\n“O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros. Este, com Bruno e Marrone, é especial por vários motivos. Marrone conheço desde sempre, e o Bruno é o parceiro que todo admirador de um bom ‘cabaré’ pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguir firmes como companheiros”, afirma Leonardo.