O cantor Leonardo passou por uma cirurgia plástica em Goiânia. O procedimento foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein e a notícia foi divulgada nas redes sociais de Poliana Rocha, esposa do sertanejo.
Segundo a publicação, Leonardo realizou uma blefaroplastia, cirurgia que tem o objetivo de remover a pele enrugada e flácida das pálpebras superiores e/ou inferiores.
Ao POPULAR, a assessoria do cantor informou que Leonardo está bem e que já está em casa. Segundo a assessoria, a recuperação está de acordo com o esperado.
Procedimento
No caso do sertanejo, ele removeu pele da parte de cima e de baixo da pálpebra com laser de CO², via transconjuntiva. "Foi um sucesso! Gratidão", escreveu Poliana ao publicar foto de Leonardo ao lado da equipe médica.