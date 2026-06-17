-FAZENDA_TALISMA_CARMEM.mp4 (1.3423071)\nO cantor Leonardo, de 62 anos, um dos nomes mais emblemáticos da música sertaneja brasileira e figura de peso no agronegócio goiano, protagonizou um gesto emocionante de amor filial. Recentemente, ao expandir seu patrimônio com a compra de uma nova propriedade rural voltada para atividades agropecuárias, o artista decidiu eternizar a memória de sua mãe, Dona Carmem Costa, ao incluir o nome dela na identidade oficial da fazenda: 'Talismã – Dona Carmem', próximo ao município de Formoso, na Região Norte de Goiás.\nA homenagem foi revelada pela esposa do cantor, a jornalista e influenciadora Poliana Rocha, de 48, que visitou a propriedade pela primeira vez nesta terça-feira (16). Nas redes sociais, Poliana compartilhou o registro da placa oficial, destacando a importância da escolha. Segundo a esposa do cantor, a nova aquisição do marido foi comprada já há alguns meses, mas ela ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer, e que o local será voltado para recria e plantação de soja.