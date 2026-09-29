-POP_Leonardo_Bebida_290926 (1.3461726)\nO cantor Leonardo autor de sucessos como "Beber, beber" e "Cerveja" ficou 30 dias sem ingerir bebidas alcoólicas por recomendação médica e nesta segunda-feira (28) voltou a beber. Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora Poliana Rocha mostrou o marido contando como foi o período sem álcool (assista acima).\n30 dias sem beber nada de bebida alcoólica, realmente para mim foi um motivo de muito sofrimento. Dá vontade até de chorar, juro por Deus. Uma pessoa igual eu, acostumado, igual caranguejo de laboratório, só no álcool. 30 dias não foi brincadeira não, gente. Nunca mais eu faço isso e eu falo para vocês: não faz isso não, que eu prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste. Graças a Deus passou essa agonia", declarou Leonardo.\nLeonardo brinca após ganhar parabéns de Poliana por cuidar da saúde: 'Vontade de beber'