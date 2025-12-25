-Leonardo ganha galinha de presente (1.3353996)\nO que dar de presente para um milionário? Um amigo do cantor Leonardo resolveu a questão de forma criativa e divertiu os internautas ao surpreender o sertanejo com uma galinha viva e sacola com pequis. O momento inusitado aconteceu durante a festa de Natal da família, na noite desta quarta-feira (25), na residência do artista, em um condomínio luxuoso de Goiânia.\nA reação bem-humorada do sertanejo ao receber o ‘mimo’ evidenciou sua alegria genuína com o presente. O momento repleto de risadas, destacou a simplicidade e a brincadeira entre eles: “As galinha tá aqui”, disse o artista.\nAna Castela leva filhos de Zé Felipe para passear em feira de Goiânia\nApós vaias no Bernabéu, Vinicius Júnior passa parte da folga de Natal em Goiânia\nLeonardo cola chiclete em capô de carro importado de desconhecido para tomar dose e viraliza; vídeo