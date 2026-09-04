-Vídeo: Leonardo (1.3452340)\nO cantor Leonardo foi presenteado com uma guitarra pelo sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, e retribuiu a surpresa nas redes sociais com bom humor. O registro descontraído foi publicado nesta quinta-feira (3), em seu perfil na internet (veja vídeo acima).\nNo vídeo, gravado para agradecer a lembrança, o artista soltou a voz ao homenagear o colega.\nAí, Huguinho. Vou cantar uma música pra você, em agradecimento a este presente que você me deu", afirmou Leonardo.\nAvião com Mariana Fagundes faz pouso de emergência em Goiânia\nMurilo Huff ensina finanças ao filho com diárias de R$ 50\nHugo, da dupla com Guilherme, visita jogadores e comemora gol do Goiatuba que garantiu acesso à Série C; vídeo\nEm tom bem-humorado e afetuoso, o sertanejo cantou versos do clássico "É Por Você Que Canto", sucesso marcante de sua trajetória.