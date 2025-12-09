Após a morte de Ede Cury, assessora de imprensa do cantor Leonardo, nesta terça-feira (9), o artista e sua família prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o cuidado e a dedicação dela ao longo de mais de 25 anos. "Segurou muitas broncas, cuidou de mim como um filho e da minha família como sua”, escreveu o cantor.\nSegundo Leonardo, a relação entre os dois durou duas décadas e meia “de cumplicidade e fidelidade”, desde a dupla com Leandro. Nos comentários da publicação, familiares também lamentaram a perda da assessora.\nEde cuidou tanto de mim quando eu estava grávida do José, arrumou minha mudança para Goiânia, foi uma verdadeira MÃE! Te amo muito e te amarei pra sempre. Com todo meu amor e gratidão ❤️”, comentou Lyandra Mota Costa, filha de Leandro.\nMorre Ede Cury, assessora de imprensa do cantor Leonardo