O cantor sertanejo Leonardo foi internado nesta segunda-feira (8) em um hospital de Goiânia com um quadro de gastroenterite e deve receber alta médica nesta terça-feira (9), segundo a assessoria do cantor. A esposa do artista, a jornalista Poliana Rocha, publicou em suas redes sociais a rotina de acompanhamento no hospital.
Leonardo foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele recebeu soro para hidratação e seu quadro de saúde é estável.
Em suas publicações, Poliana mostrou desde a chegada ao hospital, com Leonardo no carro, até as refeições que ela fez como acompanhante.