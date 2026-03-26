-Vídeo - Rebelião Cepaigo (1.3391065)\nO promotor Haroldo Caetano escreveu um livro para contar detalhes da rebelião que presenciou no antigo Centro Penitenciário de Goiás (Cepaigo), onde atualmente funciona o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A revolta foi comandada por Leonardo Pareja, que fez Haroldo e outros membros do Tribunal de Justiça (TJGO) reféns durante uma semana (assista acima). O caso, que ocorreu em março de 1996, não chegou a causar mortes, mas ainda assim ganhou repercussão internacional. Trinta anos depois, Haroldo compartilha suas memórias com a obra "A Rebelião".\nNa época, Haroldo tinha 26 anos. Hoje, aos 56, casado e pai de dois filhos, o promotor revelou ao POPULAR que resolveu escrever um livro sobre o fato porque percebeu que a experiência vivida no Cepaigo não era apenas pessoal, e sim fazia parte de algo maior. Ele ainda relembrou que o crime foi documentado dentro do presídio por uma equipe da TV Anhanguera, que também foi feita refém. Segundo o profissional, o processo de escrita foi intenso.