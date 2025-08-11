Cantor sertanejo Leonardo com os filhos Matheus, Jéssica, José Felipe, Monyque Isabella e João Guilherme (Reprodução/Instagram de Leonardo)\nO cantor sertanejo Leonardo publicou neste domingo (10), Dia dos Pais, um carrossel de fotos em sua rede social com os filhos e também uma lembrança com o pai, que morreu no dia 11 de janeiro de 2015. Leonardo postou as fotos para desejar aos seguidores um feliz Dia dos Pais.\nFamília. Parabéns a todos os papais, Feliz Dia Dos Pais”, escreveu o cantor.\nNos comentários, Pedro Leonardo Costa, de 38 anos e Jéssica Beatriz Costa, de 31 anos, filhos do cantor, deixaram comentários de carinho para o pai.\nTe amo pai, feliz dia dos pais”, escreveu Jéssica.\nTe amo demais!”, escreveu Pedro.\nAlguns fãs e seguidores do artista também rasgaram elogios ao paizão. “Leonardo nunca vai ser cancelado, a maneira que ele trata e fala das pessoas é diferente [...] ele é um ser muito evoluído, e nem posta terapia semanal”, escreveu uma seguidora.