-LEONARDO_63_ANOS_editado (1.3437444)\nO cantor Leonardo recebeu homenagens neste sábado (25), data em que completa 63 anos. Nas redes sociais, amigos, produtores e familiares publicaram mensagens de felicitações e carinho ao sertanejo. Durante a comemoração, realizada em um restaurante de São Paulo, Leonardo agradeceu a presença dos convidados e desejou que todos chegassem à sua idade "com muito trabalho, com muito amor, com muito carinho" (veja o vídeo acima).\nO empresário do cantor, Willian Passarinho, mencionou que Leonardo é seu “ídolo, amigo e irmão”, e “o maior de todos”, nas redes sociais.\nA jornalista Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, se declarou nas redes sociais em comemoração ao aniversário do artista.\nFeliz aniversário, meu amor! Que Deus continue abençoando sua vida com saúde, sabedoria e muitos motivos para sorrir. Obrigada por tudo o que você é e representa para nossa família. Que este novo ciclo seja ainda mais especial. Te amo!", escreveu Poliana.