-Vídeo - Zezé cantando "Solidão" (1.3410401)\nOs bastidores da música sertaneja contêm muitas curiosidades. Uma delas é que a música "Solidão", composta por Zezé Di Camargo, foi "roubada" por Leonardo. A obra deveria ser gravada por Amado Batista, conforme o próprio Zezé já revelou em várias entrevistas ao longo da carreira (assista a um trecho da música acima).\nEm um vídeo no seu canal no YouTube, Zezé relembrou o caso de forma bem-humorada. "Essa música, eu sempre tive vontade de cantá-la. Fui eu que fiz, é um sucesso do Leandro e Leonardo. Eu sempre brinco que essa música [Solidão], o Leonardo a roubou. Amigo é amigo, pode tudo", expressou o cantor.\nGravada por Leandro e Leonardo em 1987, a música fala sobre a dor, a dúvida e a insegurança de um amor não correspondido. O trecho "Eu preciso partir, sei que não vou resistir" faz parte do refrão da canção.