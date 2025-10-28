-DUETO (1.3329460)\nQuem disse que fazer compras em Goiânia é sempre a mesma coisa? O público que passou por um supermercado da capital teve uma surpresa ao se deparar com o cantor Leonardo fazendo um dueto com Gabriel Cedric, aquele cantor que saiu do Piauí com apenas R$ 75 no bolso, mas com o sonho gigante de brilhar no sertanejo (assista acima).\nFoi um encontro sensacional, incrível. Eu não tenho como descrever a sensação. Leonardo é um cara de uma energia incrível, sensacional, pessoa maravilhosa e humilde", disse Gabriel Cedric, em entrevista ao POPULAR.\nCleber, da dupla com Cauan, invade pagode e canta com músicos; vídeo\nConheça a cantora goiana que tem rodado o mundo em turnê com Toquinho, ícone da MPB\nPoliana mostra como Leonardo saiu da festa de Maria Flor e diverte a web; vídeo\nO show improvisado aconteceu na última quarta-feira (22), no Jardim Guanabara. De acordo com Gabriel Cedric, ao chegar ao supermercado, viu uma placa com a foto do Leonardo e o pai dele perguntou o que ia acontecer. Foram informados que Leonardo iria fazer um comercial e decidiram esperar o cantor com um violão.