-Leonardo (1.3402491)\nO cantor Leonardo foi parar em um hospital de Goiânia após um acidente em uma canoa durante pescaria no Pantanal. O sertanejo assustou os fãs ao aparecer com o olho roxo, mas brincou e deu risadas do episódio enquanto aguardava atendimento médico (assista acima).\nAcha que vida de pescador é fácil? Fui para o Pantanal pescar e deu um B.O lá. Escorreguei na beira da canoa pescando à noite e bati o olho na beira da canoa. Não tá bonito não! Mas não quero ninguém rindo de mim", brincou Leonardo.\nAs imagens foram feitas no Hospital Israelita Albert Einstein e compartilhadas por Poliana Rocha, esposa do cantor, nas redes sociais. Na legenda, ela afirma que se assustou com a forma como o marido chegou, mas que Leonardo aguardava apenas uma tomografia para viajar tranquilo para o Paraná onde teria um show. "Eu canto é com a boca, não com os olhos", disse o cantor.