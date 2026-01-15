O cantor Leoni se apresenta no dia 24 de janeiro, às 20 horas, no Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás. Os ingressos são limitados e devem ser retirados pelo site Sympla. O show faz parte da programação cultural que será promovida no local a partir de convênio firmado entre o Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e o Sesc. A partir deste mês, espetáculos de circo, dança, teatro e música passam a integrar as atrações culturais do espaço histórico vilaboense com a participação do Sesc Goiás.A apresentação compõe uma programação diversa totalmente gratuita e aberta ao público. Antes do show nacional, a programação começa com a apresentação do palhaço Saracura do Brejo com o espetáculo Bambolero, na próxima quarta-feira (22), às 19 horas. Iniciando as atrações musicais, o cantor e multi-instrumentista Marcos Jardim transita com naturalidade entre o rock, o jazz e a música brasileira junto a sua banda, na quinta (23), às 20 horas. Seguindo com a programação circense, o Grupo Catavento apresenta no domingo (25), às 16 horas, o espetáculo Cartas do Vô Chico, uma experiência artística que insere o público em um mundo de magia, aventuras e descobertas. Já na quarta (28), às 19 horas, a companhia de dança Giro 8 sobe ao palco com a peça Cerrado Mundo Mágico, um convite a crianças e adultos para celebrar a vida e cuidar da natureza.O artista Gustavo Silvestre leva ao Cine Teatro o espetáculo Metamorfose, na quinta (29), às 19 horas. A peça fala sobre a capacidade e a necessidade que o ser humano tem em se adaptar às mais variadas circunstâncias que podem ser impostas ao longo da vida. O grupo de teatro Djambalau interpreta a peça O Dia em que Explodiu Mabata-Bata, no dia 30 também às 19 horas. Baseada no conto homônimo de Mia Couto, a história fala sobre a história do menino Azarias, uma criança que sonha em poder ir para a escola, ao viver em meio a um cenário de guerra no território moçambicano. E para fechar a programação, a cantora Lourayne Cruz, se apresenta no sábado (31), às 19 horas.