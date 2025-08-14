Ciúme, relações tóxicas e traição são a matéria-prima da peça Avesso do Avesso, comédia que explora, com humor afiado, os altos e baixos dos relacionamentos. Dois rostos bem conhecidos do público por seus trabalhos na TV, Letícia Spiller e Marcelo Serrado, sobem juntos ao palco em Goiânia para duas apresentações: neste sábado (16), às 19 horas, e no domingo (17), às 18 horas, no Teatro Goiânia. Amigos há mais de três décadas, eles finalmente dividem a cena em um projeto especial.\nLetícia assumiu o papel que vinha sendo interpretado por Heloisa Périssé, parceira de Serrado desde a estreia da peça, mas que se afastou temporariamente para se dedicar à novela Êta Mundo Melhor!. “Foi um convite muito especial por vir do Marcelo e da Lolo, atriz que admiro muito. Nunca tinha feito comédia no teatro e essa peça me deu a oportunidade de viajar pelo Brasil levando leveza, mesmo tratando de temas relevantes. É mágico provocar gargalhadas o tempo inteiro”, afirmou Letícia, em entrevista ao POPULAR.