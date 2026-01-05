Letícia Spiller volta para a televisão no dia 12 de janeiro, interpretando uma cantora sertaneja em Coração Acelerado. A última produção da atriz foi O Sétimo Guardião, que terminou em 2019.Letícia vai interpretar Janete em Coração Acelerado, a nova novela das 19 horas que estreia no dia 12 de janeiro. É o retorno da atriz para as telas, já que sua última personagem foi Marilda, em O Sétimo Guardião.“Eu tenho me inspirado muito na Paula Fernandes para criar o jeito da Janete. Quando a conheci pessoalmente, percebi o quanto ela era parecida com a personagem que eu estava construindo, no modo de se expressar e em outras coincidências”, disse a atriz em entrevista ao Extra.Spiller deu spoilers sobre a sua personagem. “Ganhei uma heroína fora da curva, dona de muita força e também de vulnerabilidades. Para qualquer atriz, é um prato cheio. E ela tem esse nome por causa da rainha dos folhetins, Janete Clair. As autoras (Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento) me revelaram que se trata de uma homenagem.”“É uma personagem complexa, que vai do choro ao riso, do drama à alegria. Eu estava com saudade de fazer novela no sentido de ser provocada no meu potencial máximo”, afirma.Atriz já ‘cantou e dançou’ quando integrava as Paquitas. “Foi nessa época que eu fiz as minhas primeiras aulas de canto... Mas nas apresentações a gente dublava por cima de playbacks, depois de gravar as músicas em estúdio. Não tinha tanto mistério em fazer o coro. É diferente de você encabeçar uma música que é sua ou num musical, numa novela ou mesmo no EP de um amigo”, afirmou.TramaA história da próxima novela das sete da TV Globo se passa na pacata Bom Retorno, cidade fictícia nos arredores da capital de Goiás, Goiânia. Na novela de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a região será palco para as tramas que tem como protagonistas Agrado (Isadora Cruz), João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond).Na trama, duas histórias se cruzam com o universo sertanejo como plano de fundo: a de João Raul e de Agrado Garcia. Enquanto ele já usufrui dos louros de uma carreira musical de sucesso, ela almeja se tornar um novo nome do “feminejo”, inspirada por cantoras como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Simone e Simaria. Agrado tem outras duas referências musicais fundamentais para não desistir de seu sonho: sua avó, vivida por Paula Fernandes, e sua mãe, que tem Letícia Spiller no papel.