O carnaval é logo ali, e a folia goiana de 2026 já começa a ganhar forma com a organização da festa. A Liga dos Blocos de Carnaval de Rua de Goiânia realizou, nesta terça-feira (2), uma reunião com o prefeito Sandro Mabel, secretários municipais e equipes técnicas da administração, para planejar um evento acessível e com estrutura de qualidade para organizadores e foliões. Em 2025, vale lembrar, um homem que prestava serviço em um trio elétrico morreu após levar um choque enquanto manuseava uma fiação durante o Carnaval de Goiânia.\nO encontro reuniu 30 blocos filiados, que marcaram presença com estandartes, símbolos e representantes, reafirmando a diversidade que caracteriza o carnaval goianiense, com blocos tradicionais aos mais modernos, passando pelo samba, hip hop, black music, movimentos de bairro e iniciativas independentes que, juntos, formam o maior ecossistema cultural de rua da cidade. A reunião contou com a presença da Secretaria Municipal de Governo, Secult, GoiâniaTur, Seinfra, Comurg, GCM, Engenharia de Trânsito e Secretaria de Eficiência, formando uma força-tarefa responsável por estruturar ações integradas de segurança, logística, trânsito, limpeza urbana, infraestrutura e atendimento aos foliões.