O carnaval é logo ali, e a folia goiana de 2026 já começa a ganhar forma com a organização da festa, prevista para 7 de fevereiro. A Liga dos Blocos de Carnaval de Rua de Goiânia realizou, nesta terça-feira (2), uma reunião com o prefeito Sandro Mabel, secretários municipais e equipes técnicas da administração, para planejar um evento acessível e com estrutura de qualidade para organizadores e foliões. Em 2025, vale lembrar, um homem que prestava serviço em um trio elétrico morreu após levar um choque enquanto manuseava uma fiação durante o Carnaval de Goiânia.O encontro reuniu 30 blocos filiados, que marcaram presença com estandartes, símbolos e representantes, reafirmando a diversidade que caracteriza o carnaval goianiense, com blocos tradicionais aos mais modernos, passando pelo samba, hip hop, black music, movimentos de bairro e iniciativas independentes que, juntos, formam o maior ecossistema cultural de rua da cidade. A reunião contou com a presença da Secretaria Municipal de Governo, Secult, GoiâniaTur, Seinfra, Comurg, GCM, Engenharia de Trânsito e Secretaria de Eficiência, formando uma força-tarefa responsável por estruturar ações integradas de segurança, logística, trânsito, limpeza urbana, infraestrutura e atendimento aos foliões.Os blocos apresentaram ao prefeito um conjunto de demandas e protocolos para garantir a expansão responsável do evento: reforço da segurança, ordenamento do trânsito, simplificação do licenciamento, apoio operacional, infraestrutura adequada e integração entre as secretarias. “O objetivo é assegurar um Carnaval seguro, acessível e democrático, que valorize a ocupação qualificada do espaço público”, destaca Vitor Cadillac, articulador da Liga e responsável pelo diálogo político-institucional com o município. “A Liga está organizada, unida e pronta para entregar o melhor Carnaval da história de Goiânia”, completa.A gestão municipal reforçou que o carnaval é uma das principais engrenagens da economia criativa da capital, movimentando empregos, comércio, turismo e fortalecendo a imagem de Goiânia no calendário cultural do país. “Os blocos de carnaval aqui de Goiânia estão tomando um rumo muito interessante e estão ajudando no calendário da nossa cidade. Queremos fazer mais eventos em Goiânia e atrair pessoas de Brasília, de São Paulo e de tudo quanto é canto do país. O carnaval de 2026 em Goiânia vai ser o maior da história, organizado e limpo. Nossas secretarias estão envolvidas nesse projeto, vamos juntos”, afirmou o prefeito Sandro Mabel.AtraçõesE os bloquinhos já começaram a revelar atrações. Madá e Meu Pai Te Ama anunciaram parceria para o pré-Carnaval, com Jeito Moleque como atração principal na concentração no Madalena Bar. Formado por Guilherme, Rafa, Felipe, Carlinhos e Alemão, o grupo acumula 363 mil seguidores no Instagram e mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com sucessos como A Amizade é Tudo, Sobrenatural e Eu Nunca Amei Assim. A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (3), pela plataforma Ticketwork.O CarnaRock confirmou show de Marcelo Falcão, ex-vocalista do Rappa. O local ainda não foi divulgado, e as vendas estão sendo realizadas pelo Baladaapp. Já o Bloquinho do Bahrem fará sua edição no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), com shows de Menos é Mais, Nattan e Na Farra. Os ingressos estão disponíveis no MeuBilhete.O Blokinho Aê realizará sua 11ª edição, com área única open bar e open food. O cantor e compositor Tuca Fernandes, um dos grandes nomes da axé music, será a atração principal. O local ainda não foi divulgado, e os ingressos estão à venda no Baladaapp. Quem também revelou atrações foi o Bloquinho do Medellin, que será realizado no Bar Medellin e contará com Rooftime, Bruno Be e Mojjo.