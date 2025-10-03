Resultado da fusão entre vermelho e laranja, o terracota tem dominado projetos arquitetônicos que buscam unir o urbano à natureza. Com origem que remete à argila natural, aos tijolos de barro e aos pisos de terra batida, os elementos com essa cor conseguem trazer calor e identidade para qualquer projeto.\n“O terracota, por sua paleta versátil de tons quentes, consegue transitar entre projetos contemporâneos e rústicos sem perder identidade”, explica Carlos Bianco, arquiteto responsável pelo showroom da Roca Cerámica e da Incepa, do Grupo Lamosa no Brasil.\nCONFORTO - Com tons terrosos que evocam a natureza, o terracota transmite sensação de acolhimento e conforto (Divulgação)\nEm propostas modernas, ele se conecta com materiais neutros como concreto, vidro e metais, criando composições sofisticadas e modernas. Já em projetos de caráter rústico, a mesma cor ganha força ao ser combinada com madeira, fibras naturais e pedras brutas.