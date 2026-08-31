Cantor Lionel Richie (Reprodução Instagram / Lionel Richie)\nRIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lionel Richie, 77, foi internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após um show em St. Louis, no Missouri, Estados Unidos, segundo o site TMZ. O cantor procurou um hospital depois da apresentação neste domingo (30) para realizar exames.\nSegundo o portal, médicos investigam uma possível desidratação. A previsão é que Richie receba alta nas próximas horas.\nDurante o show, fãs relataram nas redes sociais que o cantor aparentou ter dificuldades de locomoção no fim da apresentação. Na última música, "All Night Long", Richie pediu à equipe que levasse uma cadeira ao palco e terminou o espetáculo sentado.\nFoi o segundo episódio do tipo em poucos meses. Em junho, após passar mal durante um show em St. Paul, Minnesota, o cantor também foi levado a um hospital. Na ocasião, disse à plateia que estava "tonto" e se sentindo "estranho". A apresentação marcava a abertura da turnê "Sing a Song All Night Long", que percorrerá diversas cidades americanas nos próximos meses.