Entre imagens que documentam e silenciam, o cinema de Vladimir Carvalho ressurge como arquivo vivo de um País em disputa. É nesse território de tensões que a historiadora e jornalista Aline Fernandes Carrijo inscreve seu novo livro, Diante da Catástrofe - A Modernização Brasileira nos Filmes de Vladimir Carvalho, uma investigação que confronta a narrativa celebratória do progresso e joga o holofote nas fraturas deixadas por ele. O livro será lançado nesta quarta-feira (29), no IHGG - Casa Rosada, e na quinta-feira (30), na Livraria Palavrear.\nResultado da pesquisa de doutorado de Aline, a obra se debruça sobre sete documentários realizados entre 1974 e 1991, período em que o Brasil experimentava profundas transformações territoriais e sociais. Ao analisar esses filmes, a historiadora evidencia como o projeto de modernização avançou sobre comunidades inteiras, reconfigurando modos de vida e apagando histórias que raramente entram nos registros oficiais.