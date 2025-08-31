O jornalista Iuri Godinho lançou o livro “De bem com a vida - A história da Rádio Araguaia”, que detalha a história de uma das rádios mais importantes de Goiás que antecedeu a CBN Goiânia. A frequência, 97.1 FM, inclusive, é a mesma.\nAo POPULAR, o autor contou que a ideia de escrever o livro não foi dele, mas, sim, de Téo José, um locutor histórico da rádio do Grupo Jaime Câmara (na época era chamado de Téo Auad), além de Jonas Pires Peninha, diretor artístico da rádio durante muitos anos.\nDe acordo com o autor, o livro resgata a trajetória da emissora e conta detalhes, bastidores e o cotidiano de quem fez a rádio acontecer. “O livro conta toda a história da Rádio Araguaia desde a primeira vez que o Jaime Câmara Júnior ouviu a rádio no ar. Eu conto lá onde ele estava, ele não estava em Goiânia, estava voltando de Brasília”, explica.