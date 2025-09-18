Vicente Moretti Foggia, italiano que pegou em armas e participou do movimento Carbonário, que buscava a unificação territorial da Itália, foi parar na antiga Vila Boa em 1835. Por lá, ainda no Brasil Império, ele se tornou o boticário de maior longevidade e médico a trabalhar no hospital da cidade. Essas e outras curiosidades estão expressas no livro Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara - 1825-2025: Os 200 Anos de uma História Humanitária, que será lançado nesta sexta-feira (19), no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás.\nEscrito a partir de uma extensa pesquisa realizada pelos autoras Narcisa Abreu Cordeiro e Jacira Rosa Pires e pelo autor Ubirajara Galli, a obra passeia pelos 200 anos de história do Hospital São Pedro D’Alcântara, um dos bens tombados pela Unesco no centro histórico de Goiás. A obra apresenta documentos do Império, fotografias da época, além das transformações que o edifício passou ao longo dos séculos.