Com coordenação do biógrafo e gestor cultural PX Silveira, será lançado nesta quinta-feira (4), às 19 horas, o livro Vida É Obra, um tributo ao legado do padre César Luís Garcia, que morreu em 11 de julho de 2025, aos 71 anos, devido a complicações de um câncer ósseo. O lançamento será realizado na Praça Padre César Garcia e contará com apresentação do Coral das Onze e Meia, criado pelo próprio sacerdote em homenagem à musicista Dona Fifia, sob regência de Tão Curado.\nA obra, publicada pelo Instituto ArteCidadania, reúne mais de 30 depoimentos, com apresentação do arcebispo Dom João Justino, e participações de jornalistas, empresários, artistas, arquitetos, professores, advogados, autoridades públicas e profissionais de diversas áreas. Ao longo de quase 170 páginas, estão relatos de amigos que conviveram e admiravam o religioso, entre eles Siron Franco, Leo Romano e Arthur Rezende.