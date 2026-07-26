-Vídeo (1.3435658)\nUma cruz que marca o local onde o boiadeiro Chico Mineiro foi baleado e morreu, na zona rural da cidade de Goiás, tornou-se ponto de parada para viajantes do Caminho de Cora Coralina. A história do crime, ocorrido durante a Festa do Divino Espírito Santo após Chico Mineiro chegar de Minas Gerais com uma boiada, inspirou a clássica música sertaneja gravada por Tonico e Tinoco.\nO monumento fica próximo às ruínas da antiga igreja do Arraial de Ouro Fino, às margens do Caminho de Cora Coralina. Segundo a tradição popular, Chico Mineiro foi baleado a cerca de um quilômetro dali, durante a festa religiosa. Ele havia chegado de Minas Gerais acompanhado do também boiadeiro Chico Mendes.\nA história voltou a chamar a atenção após o influenciador Marcos Silva publicar um vídeo gravado no local. Ele conta que já conhecia a história de Chico Mineiro e tinha vontade de visitar o ponto para registrar e contar o caso em seu canal.