Uma loja de roupas de Senador Canedo alcançou visibilidade nacional após a cantora Luísa Sonza posar com uma de suas criações: uma camiseta estampada com a foto do jogador norueguês Haaland e o trocadilho "Luísa Sonza". A peça, que associa a aparência física da cantora à do craque do Manchester City, saiu do feed da marca goiana direto para o perfil da artista.\nPublicado na última semana com a legenda "Cometa Haaland imparável", o post da loja atraiu a atenção da cantora, que comentou: "Meu sonho essa camiseta".\nA brincadeira, que começou nas redes sociais da loja, atravessou as fronteiras do estado. Na última quarta-feira (1º), Luisa compartilhou fotos usando o item para sua audiência de quase 30 milhões de seguidores e entrou no clima da estampa.\nPrometo jogar mal no domingo. Deixe aqui o seu amém".