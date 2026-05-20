A relação próxima da pequena Helena com Deus e Nossa Senhora é apresentada ao espectador desde o início da trama. A partir de um grave acidente com ela e sua mãe, o rosário passa a ocupar um lugar central na trajetória dos personagens do longa-metragem goiano O Poder do Rosário, que será exibido nas salas de cinema da capital na segunda (25) e na terça (26). A personagem é interpretada pela atriz Bella Maria Benetti, de 9 anos, filha de sua colega de cena Bárbara Marinho e do diretor e roteirista da produção, Tiago Benetti. A produção teve destaque na imprensa católica, como o portal do Vaticano.\nO filme foi gravado em Goiânia e teve roteiro inspirado em testemunhos reais de milagres relacionados ao Santo Rosário coletados pela equipe. “Foram quase três anos de trabalho até conseguirmos tirar o projeto do papel. Decidimos gravar em Goiânia tanto pela espiritualidade que vivemos quanto pela valorização dos profissionais locais. Cerca de 85% da equipe eram da cidade”, conta Tiago. “Um detalhe especial é que minha esposa e minha filha mais velha estreiam no cinema neste filme, e outros filhos também participaram da produção”, diz.