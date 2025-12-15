Mesmo sem serem protagonistas ou terem o maior tempo de tela, Lorena e Juquinha, interpretadas por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky, já despontam como o casal favorito da novela Três Graças. A dupla conquistou até um apelido próprio nas redes sociais: “Loquinha”.Dados do Google Trends revelam que, ao comparar os principais casais do folhetim, Lorena e Juquinha superam tanto Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) quanto Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes) em volume de buscas. O interesse por esse último casal cresceu especialmente depois que ela revelou ao parceiro ser uma mulher trans.Apesar de Medvedovsky ter participado de outras novelas da Globo, como Malhação: Viva a Diferença e Nos Tempos do Imperador, foi apenas agora, no papel de Juquinha, que ela alcançou seu pico de buscas no Brasil, segundo dados do Google Trends.O casal protagonista, Gerluce e Paulinho, registrou seu momento de maior procura após a primeira noite de amor. Já Lorena e Juquinha seguem em crescimento constante, com destaque para dois momentos: o primeiro pico ocorreu quando elas se conheceram durante uma noite das meninas; o segundo veio após o primeiro beijo das personagens. A repercussão do casal reflete a força da comunidade sáfica na internet, que engaja o “Girls Love”, gênero focado em histórias de amor entre mulheres.Em comparação com Vale Tudo, que também apresentou um casal lésbico formado por Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), Três Graças provocou um frisson muito maior. No Instagram do Gshow, qualquer reels com interações entre Lorena e Juquinha costuma ultrapassar 1 milhão de visualizações. A cena do beijo atingiu essa marca em menos de 24 horas e ainda rendeu diversos memes na internet.O sucesso do casal conquistou também o público internacional. Surfando nessa onda, a Globo tem publicado nas redes sociais cenas do casal Loquinha com legendas em espanhol e inglês.Aguinaldo Silva, autor da novela, comemorou o sucesso do casal e escreveu em um story no seu Instagram: “Desde Senhora do Destino queria contar uma história assim. Finalmente consegui”.