-VÍDEO: Luan Santana fala sobre Serena (1.3461404)\nO cantor Luan Santana se emocionou durante o show de sua turnê 'Registro Histórico' realizado neste domingo (27), em Goiânia. A apresentação teve um significado especial para o artista: foi a primeira vez que a filha dele, Serena, esteve em um show do pai. Serena é filha de Luan com a modelo Jade Magalhães.\nDurante a apresentação, o cantor contou ao público que a menina já tinha acompanhado o trabalho dele pela televisão, mas nunca tinha visto um show de perto.\nEla nunca foi a um show meu. Só pela TV, os meus clipes, as minhas músicas”, disse Luan.\nFogo atinge carrinho de pipoca antes de show de Luan Santana; vídeo\nLuan Santana revisita 19 anos de carreira e revela o que mudou após a chegada da filha\nExposição de arte, show sertanejo e mais: confira a agenda cultural da semana em Goiânia