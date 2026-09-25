Era meados dos anos 2000 e o Brasil suspirava ao som do pop praiano de Felipe Dylon. O fenômeno adolescente mostrava que havia espaço para um novo tipo de ídolo musical: jovem, carismático e capaz de arrastar multidões de fãs. No sertanejo, esse espaço seria ocupado pouco depois por um garoto de Mato Grosso do Sul que começava a chamar atenção com vídeos que circulavam na internet e apresentações em cidades pequenas. Luan Rafael Domingos Santana juntou talento, oportunidade e uma boa dose de sorte e o resultado foi, literalmente, meteórico.\nEm 2009, Meteoro explodiu nacionalmente e colocou o então desconhecido adolescente no centro de uma nova geração de fãs da música sertaneja. Ao contrário de muitos que tentaram o mesmo caminho, Luan se consolidou como um dos nomes mais importantes e perenes do cenário sertanejo. É para celebrar essa trajetória singular que o astro traz a Goiânia a turnê Registro Histórico, neste domingo (27), a partir das 16 horas, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O show revisita diferentes momentos dos 19 anos de carreira do cantor, com repertório baseado em sucessos de sua trajetória, estrutura grandiosa e efeitos visuais.