Luana Piovani soltou o verbo contra Gisele Bündchen, Beyoncé e Jay-Z. O motivo é a proximidade dos artistas com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, e uma suposta falta de posicionamento político.\nEm vídeo publicado neste sábado (27), a atriz diz que artistas e personalidades relevantes como eles deveriam se manifestar ideologicamente com maior frequência e intensidade, o que, diz ela, raramente acontece. "Desde que eu vi dona Gisela, dona Beyoncé, indo lá de risinho com filho de Trump, para mim morreu", falou Luana.\n"Já tinha preguiça, é gente que eu nunca gostei muito, mas ainda precisava lidar porque realmente são pessoas muito relevantes, mas agora, caguei. É tudo humanamente falso", provocou Luana.\n"Tem que ser talentoso e humano, inteligente e humano, estar em uma posição de sucesso e humano, se não, não adianta nada", completou. "Quem sabe daqui a três décadas a gente não tenha ídolos melhores?"