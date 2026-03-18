Em meio à rotina urbana de Goiânia, uma cena inusitada deve chamar a atenção nesta quinta-feira (19): um luau à beira do Rio Meia Ponte. A iniciativa marca o encerramento de mais uma edição da Expedição Meia Ponte, reunindo ciência, cultura e lazer em um convite aberto para que a população se reconecte e valorize o principal rio da capital.Depois dos dias dedicados à análise da água, da fauna, da flora e do solo e à educação ambiental, a expedição cria um momento de encontro com o rio. Um espaço de reconexão, de observação e de encantamento, no qual o conhecimento se transforma em experiência. O luau surge como esse elo: leve, acolhedor e simbólico.A programação começa às 18 horas, com apresentações musicais de Antônio Viana, seguidas por Luiz e Marília, artistas que transitam entre a música e o teatro, levando ao público uma experiência sensível e envolvente. Em meio às apresentações, outro destaque da será o lançamento do livro Parques Urbanos de Goiânia: Funções Socioambientais e Educativas, produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG).SERVIÇO:Evento: Luau do Meia PonteData: Quinta-feira (19), a partir das 18 horasLocal: Margem do Rio Meia Ponte, na Estação Ambiental Vila Roriz (Rua UM-12, Vila RorizEntrada gratuita