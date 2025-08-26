Há mais 30 anos encantando o público com o som clássico e pop da Família Lima, Lucas Lima agora assume o papel de apresentador. Na nova temporada do Estrela da Casa, que estreou nesta semana, o cantor, músico e multi-instrumentista está à frente do Palco Estrela da Casa, programa inédito do GShow – e também exibido no Globoplay –, que entra ao vivo às quintas após a exibição do Festival, quando é revelado o eliminado da semana. Esse novo formato une as tradicionais conversas com os talentos que deixam a competição, além dos bastidores em tempo real das apresentações musicais. Direto do palco do Estrela da Casa, Lucas vai acompanhar as primeiras reações dos eliminados, além de bater um papo com o júri convidado e, ainda, dar uma espiadinha na movimentação no backstage. “É complexo levar esse momento tão vulnerável das pessoas, conduzir com carinho e gentileza, mas também com informação para quem está assistindo e quer saber um pouquinho mais... Na real, eu venho me preparando para isso desde os meus 6 anos de idade. Eu trabalho com música e com entretenimento a vida inteira, então o preparo já vem daí. Agora é focar em ter esse tato e levar o máximo de informação para as pessoas”, avalia Lucas. Nascido em Porto Alegre (RS), Lucas começou a relação com a música durante a infância. Aos 2 anos, passou a ter lições na escola de música criada pelo pai. Desde 1994, integra a Família Lima ao lado de seus irmãos, Moisés e Amon-Rá, além do primo, Allen.